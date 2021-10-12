Культура

В Пскове учителя расширили свой эстрадно-джазовый глоссарий

Курсы повышения квалификации преподавателей синтезатора прошли в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с 7 по 11 октября в дистанционном формате. Участники – преподаватели ДМШ и ДШИ Пскова и региона, колледжа искусств, студенты, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

С лекциями, мастер-классами, практическими занятиями перед слушателями выступили старший методист учебно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ имени А. И. Герцена, преподаватель детской музыкальной школы №31 города Санкт-Петербурга Елена Бажукова, преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Галковская, Тимофей Никогосов, Аркадий Галковский.

Тематика курсов охватывала широкий круг вопросов, касающихся выразительных средств исполнения на клавишном синтезаторе, особенностей аранжировки произведений классического репертуара и русских народных песен, работы над исполнительской техникой.

«Важное место в программе курсов заняли лекции, связанные с базовыми понятиями из области музыкальной информатики. Учителя расширили свой эстрадно-джазовый глоссарий, что является важной составляющей профессиональной компетентности современного преподавателя ДМШ», - рассказали в учреждении.

В качестве итоговой методической работы педагоги музыкальных школ Псковской области О. Маслова (город Остров), Е. Демьяненко, Н. Зуева (Великие Луки), С. Иванова (поселок Усвяты) представили видеозаписи исполнения учащимися собственных аранжировок.

«Сегодня синтезатор привлекает внимание многих детей и подростков. Юные музыканты, обучаясь игре на электронных инструментах, новых для российской музыкальной педагогики, получают возможность попробовать свои силы в аранжировке, композиции, звукорежиссуре, музыкальном программировании», - отметили в колледже.

Псковский областной колледж искусств уже 14 лет активно разрабатывает это инновационное направление. Методику и практику игры на этом многофункциональном инструменте осваивают студенты музыкального отделения колледжа, что важно для их дальнейшей профессиональной деятельности, заключили в учреждении.