Культура

Совместный проект в Пушкинских Горах готовят «Михайловское» и Музей музыки

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали подготовку новой выставки, которая называется «Музыкальная гостиная пушкинской поры», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«Бóльшую часть экспонатов для показа, в том числе и совершенно уникальные вещи, пушкиногорским музейщикам предоставил Российский национальный музей музыки», - отметили сотрудники музея.

Литография Рорбаха, изображающая музыкальный вечер в петербургском доме Виельгорских в 40-е годы XIX столетия.

Из фондов Российского национального музея музыки

Среди прочего новая выставка предполагает реконструкцию фрагмента музыкального салона, какими они были в России в первой половине XIX века. Здесь также будут представлены произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, авторские рукописи, редкие печатные издания, музыкальные инструменты (поперечная флейта и скрипка конца XVIII века, гитара первой половины XIX столетия), образцы мебели и предметы интерьера, характерные гостиных пушкинского времени, — как из фондов Музея музыки, так и из собрания Пушкинского заповедника.

«Центральным же экспонатом "Гостиной…", вне сомнения, станет прибывший из Москвы подлинный, рукописный, в сафьяновой обложке, декорированной фигурными позолоченными уголками с бирюзовыми вкраплениями и тремя медальонами, альбом. Эта бесценная, по сути, вещица (20 × 25,3 × 3,8 см) принадлежала княгине Наталии Голицыной, урожденной Апраксиной. Записи на страницах чуть более чем наполовину заполненной книжки сделаны поэтами, музыкантами, писателями, другими именитыми людьми — как россиянами так и заезжими путешественниками, которых принимала хозяйка великосветского салона. В альбоме более 60 автографов, и "созвездие" имен впечатляет: здесь и Иван Крылов, и Василий Жуковский, и Теофиль Готье, и Оноре де Бальзак, и Ференц Лист, и Джоаккино Россини. Писал в альбом Натальи Голицыной и Пушкин, выбрав для "заметки на память" строки из своего стихотворения "Разговор книгопродавца с поэтом"», - рассказали в музее.

Альбом княгини Голицыной. Из фондов Российского национального музея музыки

Выставка будет работать в Научно-культурном центре музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Она будет доступна для посетителей чуть более трех месяцев, с 16 октября и до конца января следующего года, уточнили в музее. В заповеднике также планируют, что посетители выставки в возрасте от 14 до 22 смогут оплатить билет на нее, воспользовавшись «Пушкинской картой».

В «Михайловском» подчеркнули, что этот проект, реализуемый при поддержке Министерства культуры РФ, — первый опыт сотрудничества Пушкинского заповедника и Музея музыки.