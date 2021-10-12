Культура

В Пскове подготовят предложения по развитию художественной школы

Предложения по развитию детской художественной школы в Пскове поручила подготовить первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова по итогу визита в художественную школу вместе с председателем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой сегодня, 13 октября. Это лучшее учебное заведение подобного рода в северо-западном регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

В следующем году школе исполняется 55 лет. Более четверти века ее возглавляет заслуженный работник культуры РФ, заслуженный художник РФ, Олег Цветков. В школе в настоящее время обучается 560 человек, работает 17 преподавателей. Работы учеников регулярно участвуют в выставках, фестивалях и конкурсах, как в Псковской области, так и за ее пределами, рассказали в ТКД.

Вера Емельянова и Ольга Тимофеева посмотрели три действующие в художественной школе выставки: «Между небом и землей» преподавателя школы, члена союза художников России Ларисы Гордеевой, также выставку «Земли родной очарованье» старших учеников, которые летом этого года принимали участие во всероссийском пленэре в Пскове и выставку «Учимся творить» самых младших воспитанников школы.

В ходе визита вице-губернатор области и председатель регионального комитета по культуре познакомились с организацией работы в учебном заведении, в том числе в условиях пандемических ограничений, как сложившаяся ситуация повлияла на учебный процесс.

«Действительно все соответствует правилам и нормам, в тоже время мы отмечаем необходимость развития детской художественной школы в городе Пскове, создание условий для более масштабных и современных аудиторий для работы с детьми. И конечно, важно отметить высокий профессиональный уровень работы художественной школы: качество работ детей, ее кадровый потенциал», - отметила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Директор детской художественной школы Олег Цветков назвал приятным внимание со стороны руководства области в преддверии 55-летия школы.

«Наши гости сегодня посмотрели, как проходят занятия в школе, в частности в классе истории искусств, живописи, рисунка, лепки, батика. Конечно, нам не хватаем помещений для расширения школы, для увеличения контингента детей. Очень важно через искусство воспитывать как можно больше культурных и образованных людей», - сказал он.

В завершении визита заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила педагогов школы за большой вклад в развитие художественного образования, а юным художникам пожелала творческих достижений.