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Культура

Директор псковского госархива участвует в научной конференции в Москве

13.10.2021 18:52|ПсковКомментариев: 0

Архивисты России собрались в эти дни в Москве. Здесь проходит V научно-практическая конференция с международным участием. Ее тема - «Документ. Архив. Информационное общество». Посвящено мероприятие 100-летию Первой всероссийской конференции архивных деятелей. Псковскую область представляет и.о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, сообщили в архиве.

В центре внимания современные приемы сохранения архивных материалов, их восстановления и цифровизации, ведущие направления применения архивных данных. Наталья Исакова представляет коллегам опыт разработки и внедрения в региональном архиве электронных справочно-поисковых средств, которые помогают работать с фондами и находить пользователям необходимые темы и документы по ним. Одно из направлений такой работы — создание объединенной информационно-поисковой системы, которая представлена на сайте «Информационные ресурсы архивов Псковской области» .

«В настоящее время в электронные описи внесены более 410 тысяч структурированных заголовков дел, это около 30% от всего объема документов», - сообщила руководитель Государственного архива Псковской области.

Следующее направление — формирование тематических баз данных. Их сегодня насчитывается 22. «В них внесены 231158 записей. Базы данных содержат: ФИО работника, год работы, поисковые данные. Использование таких баз данных позволяет сотрудникам архива быстро и эффективно осуществить поиск нужной информации, а также значительно уменьшить объем заказываемых архивных дел», - уточнила Наталья Исакова.

Еще одним важным направлением стал интернет-проект «Интерактивная карта церквей и погостов Псковской губернии» . «Интерактивная карта включает в себя современную карту Псковской области, а также карту в границах Псковской губернии. На карту Псковской губернии нанесены границы уездов и волостей, погосты, церкви и монастыри. Имеется информация о населенных пунктах, находящихся в приходах церквей. По каждой церкви имеется справочная информация о времени постройки и истории церкви из клировых ведомостей (цифровые копии документов). Данный проект рассчитан, прежде всего, на пользователей интересующихся своей генеалогией», - отметила руководитель архива.

Источник: Псковская Лента Новостей
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