Культура

Заключительный в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 22 октября

Заключительный в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организаторы мероприятия.

Церковь святого Петра в Печорах. Фото: группа «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте»

Исполнитель – лауреат международных конкурсов Владимир Магалашвили (орган, Берлин). В программе «В начале был звук»:

Луи Вьерн (1870–1937). Вестминстерские колокола;

Жан Лангле (1907-1991). Кантилена;

Марсель Дюпре (1886-1971). Финал;

Жермен Тайфер (1892-1983). Ноктюрн;

Георгий Мушель (1909–1989). Ария и токката из «Сюиты на узбекские темы»;

Жан Ланге. Модальная прелюдия;

Эркки-Свен Тюйр (*1959). Спектрум I;

Олег Янченко (1939–2002). Медитация;

Анна Вавилкина (*1978). Вальс (посвящается В. Магалашвили).

Начало в 18.30. Рекомендуемая сумма пожертвования – от 300 рублей.

При входе на концерт потребуется наличие у каждого совершеннолетнего слушателя одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19, либо документа, содержащего сведения о перенесенном коронавирусе в течении шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения концерта.

«Просим вас соблюдать меры безопасности и предосторожности – не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию», – призвали организаторы концерта.

Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь святого Петра.