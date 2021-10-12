Заключительный в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организаторы мероприятия.
Церковь святого Петра в Печорах. Фото: группа «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте»
Исполнитель – лауреат международных конкурсов Владимир Магалашвили (орган, Берлин). В программе «В начале был звук»:
Начало в 18.30. Рекомендуемая сумма пожертвования – от 300 рублей.
При входе на концерт потребуется наличие у каждого совершеннолетнего слушателя одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19, либо документа, содержащего сведения о перенесенном коронавирусе в течении шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения концерта.
«Просим вас соблюдать меры безопасности и предосторожности – не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию», – призвали организаторы концерта.
Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь святого Петра.