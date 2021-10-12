Культура

Великолукский поэт получил премию во Франции

Два великолукских поэта Владимир Павлов и Анатолий Иванов стали призерами международного конкурса, который проводила ассоциация искусств Millén'Arts Défis во Франции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Владимир Павлов.

Фото из архива автора: Владимир Павлов и Анатолий Иванов читают стихотворения в День России (Великие Луки, 2015 год)

«Такого события еще никогда не было в истории великолукской литературы и, может быть, в истории литературы всей Псковской области», - отметил Владимир Павлов.

Великолукские поэты принимали участие в разделе D конкурса, здесь была представлена поэзия иностранных авторов, переведенная на французский язык. Первую премию за поэзию получил Владимир Павлов («Романс»), а почетный диплом - Анатолий Иванов («Париж»).

«Надеемся, что поэзия укрепляет дружбу, культурное сотрудничество и взаимопонимание между народами наших двух стран», - отметил поэт и выразил благодарность организаторам конкурса - Светлане Трагоцкой (Вязьма) и Анес Марен (Франция).