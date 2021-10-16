Культура

Студентка из Пскова стала лауреатом всероссийской музыкальной олимпиады

Лауреатом 1-й степени всероссийской олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам стала студентка Псковского колледжа искусств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Студентка Алина Анохина победила в номинации «Сольфеджио (одноголосие)». Девушка представила исполнение a capella (без сопровождения) песни «Мельник и ручей» Ф. Шуберта и знаменитой темы «Summertime» из оперы Гершвина «Порги и Бесс».

Преподаватель Алины Анохиной по музыкально-теоретическим дисциплинам Ирина Галковская по итогам олимпиады за качественную и профессиональную подготовку студентки отмечена дипломом «За педагогическое мастерство».

В пресс-службе добавили, что олимпиада проходила в дистанционном режиме. В ней приняли участие более 50 молодых музыкантов из разных городов России.