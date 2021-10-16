Культура

В Пскове решили вопрос с помещением для репертуарного театра NOSTOS

Решен вопрос с помещением для псковского репертуарного театра-студии под руководством NOSTOS. Сегодня, 18 октября, состоялась рабочая встреча представителей областного комитета по культуре, управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона с руководителем театра Александром Суховским, рассказала председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Александр Суховский рассказал о работе театра в условиях пандемии и планах на будущее, - приводит слова Ольги Тимофеевой официальный телеграм-канал региона. - Уже совсем скоро артисты порадуют псковичей премьерным показом спектакля. Также обсудили вопрос с помещением для театра. Участники студии в ближайшее время оформят в установленном порядке права на занятия театральным искусством в том же помещении, где они располагаются сейчас, – на улице Конной, 2. И продолжат дальше заниматься театральными постановками».

Ранее сообщалось, что театр-студия под руководством А. Р. Суховского NOSTOS может оказаться на улице. Как заявлял Александр Суховский, труппу попросили в скорейшем режиме покинуть зал вместе со всеми вещами и аппаратурой.