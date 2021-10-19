Культура

«Михайловское» поздравило всех причастных с 210-летием пушкинского Царскосельского лицея

С Днем лицея поздравляет всех причастных и сочувствующих Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Небольшой ролик к празднику размещен сегодня на официальных страницах учреждения в социальных сетях.

«Октябрь уж наступил…»

Скульптура Галины Додоновой «Пушкин-лицеист» в саду Михайловского на фотографии Николая Алексеева

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, видеосюжет к 210-летию со дня открытия Императорского Царскосельского лицея (19/31 октября 1811 года), среди первых воспитанников которого был Пушкин, подготовил ведущий научный сотрудник информационной службы Николай Алексеев.

Открывается видео строками из стихотворения «19 октября», которое ссыльный поэт создал в Михайловском, в 1825 году. Зрителям также коротко напоминают об истории уникального учебного заведения и лицейском братстве, причастность к которому была основанием для гордости и радости для многих выдающихся людей России в XIX столетии.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что традиция отмечать лицейские годовщины сложилась в музее уже давно. В «Михайловском» уже получили поздравления от лицеистов-доброхотов из разных уголков России. Некоторые из них будут опубликованы в музейных сообществах в соцсетях в течение сегодняшнего дня. Кроме того, в музее анонсировали выставку «В садах Лицея» Силуэты Константина Севастьянова из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина», запланированную к открытию в конце текущего месяца.