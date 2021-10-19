Культура

Один из бывших топ-менеджеров «Псковпассажиравтотранса» сыграл роль военкома

Экс-заместитель генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Андрей Егоренко сыграл роль военкома. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей Андрей Егоренко, он принял участие в съемках фильма «Деревенская драма» в Островском районе.

Фотографии предоставлены Андреем Егоренко

Андрей Егоренко сыграл роль военного комиссара, который участвует в отправке ребят в Афганистан. Для этого ему пришлось преобразиться и отрастить усы.

12-серийный фильм (режиссер-постановщик Юрий Мороз) рассказывает об истории отцов и детей в российской глубинке. Сериал вплетает истории героев в жизнь целой страны, дает возможность зрителям следить за персонажами в течение 20 лет их жизни.

Съемки проходили, в том числе, в Островском и Новоржевском районах Псковской области. В фильме снимались Марат Башаров и Ирина Пегова.

Андрей Егоренко почти 27 лет проработал на ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», с июля 1994 года по май 2021 года. Сначала он устроился на работу в транспортное предприятие слесарем, а с 1995 года трудился водителем автобуса. С 2006 года – инженер городской колонны, с 2010-го – начальник городской колонны. С 2015 года – заместитель генерального директора по коммерческой работе, с 2017-го – заместитель генерального директора по производству, с 2020-го – заместитель директора по работе с филиалами. В настоящее время – директор одной из крупных псковских транспортных компаний.