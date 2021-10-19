Культура

«Открой рот»: псковичи посоревнуются в скоростном чтении вслух

Отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот» пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отборочный тур по чтению вслух «Открой рот» сезона 2021-2022 состоится 30 октября в 16.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, дом №2).

«Открой рот» — это чемпионат по чтению вслух на русском языке, который в 2021 году отметил свое 10-летие. «Это не традиционный конкурс чтецов, а самый настоящий спорт. Участники чемпионата читают вслух на время отрывки из книг, а жюри оценивают технику и артистизм», - добавили в пресс-службе.

Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций, чемпионы конференций выходят в суперфинал чемпионата, который пройдет на Красной площади в Москве.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте или связаться с координатором отборочного тура по телефону +79113695031. Возрастное ограничение: 18+. Все участники отборочного тура должны иметь при себе сертификат о прохождении вакцинации или документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19.