Культура

«Наше Радио» в Пскове приглашает на рок-концерт группы «Ария». ВИДЕО

Рок-группа «Ария» выступит на сцене БКЗ филармонии в Пскове 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

В юбилейном туре с символическим названием «Замкнутый круг» со сцены прозвучат самые знаковые песни группы «Ария» и много новых композиций, которые уже полюбились публике. Тур охватывает максимальное количество городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Замкнется круг масштабным концертом в Москве.

«Это будет наивысшая точка концертной программы и своего рода отчетный концерт группы. Но, разумеется, на этом гастрольная история не закончится. "Ария" планирует продолжить гастрольные поездки с этой программой и дальше, чтобы программу могли услышать как можно большее число поклонников. Юбилейные концерты "Арии" можно с уверенностью назвать главным музыкальным событием года в России в жанре хард-н-хэви. А значит, явка обязательна!» - рассказали организаторы концерта.

Концерт пройдет при поддержке радиостанции «Наше Радио» - единственной радиостанции в городе в формате «русский рок». Слушайте «Наше Радио» в Пскове на частоте 103.0 FM.

Возрастная категория 12+.