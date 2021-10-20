Культура

Ольга Тимофеева рассказала о планах работы с новым директором Псково-Изборского музея

О планах работы комитета по культуре Псковской области с новым директором Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светланой Мельниковой рассказала председатель профильного комитета Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 20 октября.

«Я думаю, мы будем продолжать работу в том направлении, в котором она уже была уже выстроена. С Александром Ивановичем (Голышевым - ред.) мы плотно отрабатывали проекты, и многие из них проходили на территории Кремля в этом году. Проекты рассчитаны не только на Псков, но и на Изборск. Надеюсь, что их будет только больше», - рассказала Ольга Тимофеева.

«Главным событием года» и «большим подарком для Пскова» она назвала открытие «Музейного квартала» в Пскове. Это место, по мнению председателя комитета, станет новой площадкой для летних мероприятий музея.

«Мы всегда будем помогать музею и всегда будем готовы оказать содействие!» - заключила она.