Ольга Тимофеева рассказала о планах работы с новым директором Псково-Изборского музея

О планах работы комитета по культуре Псковской области с новым директором Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светланой Мельниковой рассказала председатель профильного комитета Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 20 октября.
«Главным событием года» и «большим подарком для Пскова» она назвала открытие «Музейного квартала» в Пскове. Это место, по мнению председателя комитета, станет новой площадкой для летних мероприятий музея.
«Мы всегда будем помогать музею и всегда будем готовы оказать содействие!» - заключила она.