Культура

Вундеркинд из Великих Лук показал свои таланты на шоу «Пятницы!»

10-летний школьник из Великих Лук показал свои способности на шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В первом выпуске звездными гостями стали певица Лариса Долина и тиктокер Артур Бабич, в качестве ведущего шоу выступил блогер Роман Каграманов.

«Команда звезд должна угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз», - рассказали организаторы шоу.

В числе вундеркиндов оказался 10-летний Ярослав Симонов из Великих Лук. Школьник умеет играть на ложках, он может исполнить любую мелодию. Кроме того, великолучанин занимается самбо и увлекается робототехникой.

Приглашенные звезды сумели отгадать талант Симонова и заработали 70 тысяч рублей.

В проекте «Вундеркинды» участвует больше ста талантливых детей из разных городов России от 3 до 16 лет. Среди них юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры, рекордсмены Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов, а также ребенок-магнит, дрессировщица мини-пигов, гипнотизер животных и многие другие.

Выпуск с участием великолучанина можно посмотреть на сайте телеканала. Новые эпизоды шоу выходит по вторникам, в 21.00.