Комитет по культуре планирует расширять площади школы искусств в Пскове

Комитет по культуре планирует расширять площади детской школы искусств Пскова. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила председатель профильного комитета Ольга Тимофеева.
Председатель комитета добавила, что школа имеет не муниципальное, а региональное значение. Из нее выходят профессиональные художники, которые поступают в лучшие учебные заведения страны, а работы учеников постоянно получают призы на всероссийских и международных конкурсах.
«Замалчивать проблему, что такой школе не хватает площадей, нельзя!» - подчеркнула Ольга Тимофеева.