Культура

Комитет по культуре планирует расширять площади школы искусств в Пскове

Комитет по культуре планирует расширять площади детской школы искусств Пскова. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила председатель профильного комитета Ольга Тимофеева.

«В школе искусств сейчас обучается 650 детей, а хотят обучаться еще 1000. Из-за небольшой площади школа искусств не может вместить всех желающих. Расширение школы было одним из последних вопросов, с которым в наш комитет обращался литературовед Валентин Курбатов», - сказала Ольга Тимофеева.

Председатель комитета добавила, что школа имеет не муниципальное, а региональное значение. Из нее выходят профессиональные художники, которые поступают в лучшие учебные заведения страны, а работы учеников постоянно получают призы на всероссийских и международных конкурсах.

«Замалчивать проблему, что такой школе не хватает площадей, нельзя!» - подчеркнула Ольга Тимофеева.