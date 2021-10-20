Ольга Тимофеева рассказала о проблемах с проектировщиком реконструкции псковской «Таблетки»

«Таблетка» не является памятником культуры, но расположена рядом с культурными объектами федерального значения. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Тем не менее комитет по культуре совместно с управлением архитектуры и региональным комитетом по охране культурного наследия ведет активный диалог с проектировщиком из Иваново. Все заинтересованы в том, чтобы получить качественный и уникальный проект, подчеркнула председатель комитета.