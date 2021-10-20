Культура

Псковский художник-керамист примет участие во всероссийской выставке

Авторские работы псковского художника-керамиста представят на всероссийской выставке «Гончары России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Известный псковский художник-керамист Галина Драчева представит свои авторские работы в музейно-выставочном центре имени Л. Чайкиной в Твери. «Гончары России» — уникальный проект, объединяющий мастеров-керамистов со всей страны.

В выставочном зале представят игрушки, свистульки, различные сувениры, посуду, декоративные панно, скульптурные композиции.

Мероприятие регулярно проводится с 1997 года как триеннале. Его учредителем и организатором является министерство культуры России.