Культура

Художественная выставка «Черным по белому» открылась в Пскове

Выставка «Черным по белому» открылась в Псковской областной библиотеке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, ее автор – Марина Львова, художник-график, член Евразийского Художественного Союза, участник и лауреат российских и международных художественных конкурсов, фестивалей и выставок.

Работы Марины Львовой публиковались в литературно-художественном журнале «The sea letter» (США) и находятся в частных коллекциях России, США, Испании и Бельгии.

«Излюбленной техникой художника является черно-белая графика, а главным инструментом – линер. При редкой необходимости цвет добавляется акварелью или цветными карандашами», - рассказали в библиотеке.

На выставке представлены серии иллюстраций к литературным произведениям Александра Куприна, Жюля Верна, Льюиса Кэрролла.

«Увидеть работы можно только у нас на выставке, так как многие иллюстрации были созданы для зарубежных издательств (Куприн – для испанского Apache libros) или к текстам, существующим только на иностранном языке ("Маленькая обезьянка Рита" Анастасии Кузьменко-Михайловой). Скрупулезная проработка мельчайших деталей видна во всех работах Марины Львовой, формирующих серии ("Цирк", "Дома", "Деревья"), так и в отдельных самостоятельных произведениях», - рассказала специалист отдела литературы по культуре и искусству Яна Винидиктова.

Выставка будет работать до 21 ноября в фойе 3-го этажа. Вход свободный.