Культура

«Михайловское» приглашает туристов в сады Лицея

Выставка «В садах Лицея» открыта для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с сегодняшнего дня, 23 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

Константин Севастьянов. Пушкин в парке у перголы (1976). Из фондов ВМП

В экспозиции представлено 35 силуэтов, выполненных петербургским художником Константином Севастьяновым. Это листы из серии «В садах Лицея», композиции к стихотворению А. С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», другие работы из богатой «пушкинианы» мастера. Выставка подготовлена по материалам из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина на Мойке (Санкт-Петербург), где хранится более ста силуэтов, выполненных Константином Севастьяновым.

Как рассказали в музее, Пушкин, равно и окружавшие его персоны, а также и герои произведений поэта были главной темой севастьяновских «размышлений с карандашом в руке» — так художник сам характеризовал работу иллюстратора. Кроме того, имея огромный опыт в качестве театрального, а затем и музейного художника, Константин Севастьянов создает свой «театр пушкинских теней». Его силуэты отличает великолепное знание эпохи, особое внимание к деталям и точность их передачи, а еще — удивительная легкость и тонкая, грустная ирония, столь располагающая к этой графике всякого сколь-либо подготовленного зрителя, отметили в «Михайловском».

Выставка «В садах Лицея» из фондов ВМП развернута в научно-культурном центре музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и, как планируется, будет работать здесь в течение месяца, до 22 ноября текущего года. В заповеднике подчеркнули, что вход в экспозицию осуществляется с неукоснительным соблюдением всех предписаний, учитывающих сложившуюся в регионе санитарно-эпидемиологическую ситуацию, и напомнили, что в эти дни учреждение принимает гостей в штатном режиме.