«Царевна-жаба» и другие песни прозвучали на встрече в псковской библиотеке

Литературная встреча читателей с псковским поэтом, автором сборников «Исхода не будет» и «И было все предрешено» Николаем Рассадиным прошла в Центральной городской библиотеке Пскова. Мероприятие было посвящено юбилею поэта, который он отпраздновал накануне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Организаторы встречи отметили, что читателей библиотеки на Конной особенно восхитила песня под названием «Царевна-жаба», в которой поется: «Наш папа самых честных правил, когда башкою занемог, стрелять из лука нас заставил и лучше выдумать не мог». Николай Рассадин рассказал, что написал эту песню под впечатлением от одноименной украинской сказки, чем, заметили в библиотеке, вызвал у собравшихся продолжительные лингвистические споры о том, как надо было правильно переводить на украинский язык известную всем русскую сказку. Сам же автор песни в шутку добавил к этому, что по сегодняшним временам сказку «Царевна-лягушка» следовало бы запретить, а все книжки, в которых она есть, из библиотек изъять.
После этого библиотекари потребовали от Николая Рассадина, чтобы он почитал свои новые стихи, так как, по их мнению, «только чтение поэзии вслух является настоящим священнодействием и раскрывает истинную красоту слова».
Затем собравшиеся в библиотеке на Конной любители поэзии попросили Николая Рассадина почитать им вслух такие его «хиты», как, например, «Всадники Апокалипсиса» или «На круги своя».
Встреча закончилась поздравлениями от коллег и почитателей. При этом искусствовед Ольга Кошелькова вручила Николаю Рассадину первый и пока единственный постоянный билет «почетного гостя» дома культуры деревни Ершово Псковского района и предложила в следующем году провести фестиваль «Псковские ерши», одним из организаторов которого он был до пандемии.