Культура

«Царевна-жаба» и другие песни прозвучали на встрече в псковской библиотеке

Литературная встреча читателей с псковским поэтом, автором сборников «Исхода не будет» и «И было все предрешено» Николаем Рассадиным прошла в Центральной городской библиотеке Пскова. Мероприятие было посвящено юбилею поэта, который он отпраздновал накануне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Виновник торжества начал с того, что спел собравшимся несколько своих стихотворений, подыгрывая себе на гитаре. При этом он рассказал, что его лучший друг, поэт и бард Артур Гайдук считает, что петь Николай не умеет: "А я ему верю". Тем не менее, оказалось, что именно Артур Гайдук вдохновил Николая Рассадина положить некоторые его стихотворения на музыку, благодаря чему они зазвучали по-новому», - рассказали в библиотеке.

Организаторы встречи отметили, что читателей библиотеки на Конной особенно восхитила песня под названием «Царевна-жаба», в которой поется: «Наш папа самых честных правил, когда башкою занемог, стрелять из лука нас заставил и лучше выдумать не мог». Николай Рассадин рассказал, что написал эту песню под впечатлением от одноименной украинской сказки, чем, заметили в библиотеке, вызвал у собравшихся продолжительные лингвистические споры о том, как надо было правильно переводить на украинский язык известную всем русскую сказку. Сам же автор песни в шутку добавил к этому, что по сегодняшним временам сказку «Царевна-лягушка» следовало бы запретить, а все книжки, в которых она есть, из библиотек изъять.

После этого библиотекари потребовали от Николая Рассадина, чтобы он почитал свои новые стихи, так как, по их мнению, «только чтение поэзии вслух является настоящим священнодействием и раскрывает истинную красоту слова».

«Эту часть литературной встречи Николай Рассадин завершил четверостишием: "Когда устану я от суеты, От подлости и лжи людского мира, Уйду тихонько в лысые коты, Собой украсив чью-нибудь квартиру", - чем сорвал бурю аплодисментов. А библиотекари тем временем отследили в творчестве Николая новую красивую метафору – "рай из пергамента", которая как нельзя лучше подходит для описания библиотеки», - рассказали организаторы мероприятия.

Затем собравшиеся в библиотеке на Конной любители поэзии попросили Николая Рассадина почитать им вслух такие его «хиты», как, например, «Всадники Апокалипсиса» или «На круги своя».

Встреча закончилась поздравлениями от коллег и почитателей. При этом искусствовед Ольга Кошелькова вручила Николаю Рассадину первый и пока единственный постоянный билет «почетного гостя» дома культуры деревни Ершово Псковского района и предложила в следующем году провести фестиваль «Псковские ерши», одним из организаторов которого он был до пандемии.