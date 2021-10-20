Культура

Победители «Киномании на Великой» смогут посетить известную киностудию

Победители и призеры областного фестиваля «Киномания на Великой» смогут посетить киностудию «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Кроме того, участники, которые возьмут призовые места в номинациях, получат дипломы и ценные призы. Чтобы подать заявку, необходимо ознакомиться с положением и не позднее 15 ноября зарегистрировать свою работу по ссылке.

Всю актуальную информацию о конкурсе можно узнать в официальном сообществе фестиваля «Киномания на Великой».