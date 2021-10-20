Культура

Первых победителей фестиваля бардовской песни определили в Псковской области

Итоги финала фестиваля бардовской песни «В кругу друзей» среди учащихся подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре детского туризма и экскурсий.

Фото: Галина Тихонова

Всего в фестивале приняли участие 19 человек. Выступления студентов и педагогов запланировано на середину ноября.

В номинации «Автор» победителем стала учащаяся из города Невеля Анастасия Дмитриева. Она набрала 87 баллов. За первое место в номинации «Исполнитель» наградят школьницу из Псковского района Викторию Агафонову. Ее результат - 88 баллов. А в номинации дуэт победили Марина Петрова и Татьяна Быкова из Куньи. Они набрали 82 балла.

В жюри конкурса вошли: