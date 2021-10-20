Культура

Нижегородские «особые дети» побывали на виртуальной прогулке в Михайловском

Подопечные психоневрологического интерната в Нижнем Новгороде в конце этой рабочей недели впервые побывали на разработанном в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» занятии «Времена года в лирике А. С. Пушкина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Тимошина рассказала, что во время урока дети совершили виртуальное путешествие по Михайловскому: «Они вспоминали стихотворения поэта о природе, любовались весенними и летними пейзажами, удивлялись торжественной красоте морозной зимы, рассматривали удивительные краски золотой осени. И, конечно же, старались создать свои иллюстрации к поэтическим строфам».

Занятие «Времена года в лирике Пушкина» ведет Татьяна Тимошина

Татьяна Тимошина напомнила, что это занятие, как и другие, ему подобные, состоялось в рамках договора, который в январе текущего года заключили музей-заповедник «Михайловское» и благотворительный фонд «Просто люди», помогающий ментальным инвалидам. Согласно этому документу сотрудники заповедника один или два раза в месяц проводят online-программы и музейные занятия для проживающих в разных психоневрологических интернатах нашей страны.