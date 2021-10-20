Культура

Псковичи смогут увидеть арктические пейзажи в областной библиотеке

Выставка «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», посвященная истории и современности, исследованиям и изучению Арктического региона открылась в псковской областной научной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Двести лет назад уроженец Псковской земли, один из основателей Русского географического общества, Фридрих Георг Людвиг фон Врангель организовал свою знаменитую экспедицию по северным берегам Сибири и Ледовитому морю и впервые составил подробные карты Арктических берегов, полярных льдов, описал климат территории. Десять лет назад Даниил Гаврилов и команда молодых энтузиастов RUSARC совершили Арктическую кругосветку на яхте Петр I и установила мировой рекорд: за один сезон без ледокола и зимовок были пройдены Северо-Восточный и Северо-Западный морские проходы, отметили организаторы выставки.

«В экспозиции представлены фото из экспедиций компании RUSARC в Арктику и Антарктику. Это своего рода живописный дневник по материалам похода на парусной яхте по Белому, Баренцеву и Карскому морям», - подчеркнули организаторы.

Выставку организовали к юбилейным датам экспедиций и открытию штаб-квартиры Русского географического общества в Пскове. Она проходит в рамках сотрудничества сектора экологической информации Псковской областной научной библиотеки и Псковского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Добавим, выставку разработали по инициативе Псковского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» при поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Ее работа продлится до 30 ноября. Вход свободный.