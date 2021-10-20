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Культура

Создатели сериалов в США стали отказываться от оружия на съемках после выстрела Болдуина

24.10.2021 20:05|ПсковКомментариев: 0

Шоураннеры американского сериала «Новобранец» решили запретить использовать настоящее оружие на съемках после смертельного инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «The Hollywood Reporter».

Фото: @alecbaldwininsta / Instagram

В сериале, в котором главную роль играет Нэйтан Филлион, при съемках перестрелок использовали компьютерную графику, но были случаи, когда на площадке появлялось и настоящее оружие. Теперь создатели шоу приняли решение перейти на пистолеты для страйкбола, а огнестрельные вспышки будут добавлять с помощью CGI на стадии постпродакшна, сообщает издание.

Как отметил художник по визуальным эффектам Ник Синнот, на съемках нет причин использовать боевые патроны. По его словам, «нарисованные» выстрелы выглядят ничуть не хуже.

Ранее стало известно, что Болдуин посетил церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс, которая прошла в городе Санта-Фе на юге США, где снимали вестерн «Раст». Прощание организовала Международная гильдия кинематографистов.

Галина Хатчинс погибла 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Галина Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановили.

Теги: #кино #искусство #США
Источник: Псковская Лента Новостей
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