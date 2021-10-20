Культура

Космонавты рассказали, как не дали Юлии Пересильд ничего сломать на МКС

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров не дали ничего сломать на МКС актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко во время их пребывания на станции, передает ТАСС со ссылкой на слова Олега Новицкого.

Фото: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд

«Мы не позволили (ничего сломать - прим. ред.). Попытки были: все-таки человек, резко попавший (на МКС) и начавший работать очень активно, естественно, требует большей заботы о себе, чем просто космонавт, попавший на станцию, который постепенно проходит адаптацию, постепенно вливается в работу», - рассказал Олег Новицкий.

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По словам космонавта, приходилось оберегать и «киноэкипаж»", и станцию. «Они проявили себя очень хорошо. Они довольно строго выполняли все просьбы и требования. Проблем, которые я ожидал, не было», - добавил космонавт.

Юлия Пересильд отметила, что уже на третий день пребывания на станции была готова заваривать еду мужчинам, если они в этом нуждались. Актриса также подчеркнула, что «киноэкипаж» не нанес ущерба станции. «Дырок мы не сделали, туалет не сломали», - добавила она.

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В свою очередь режиссер отметил, что часто бился головой на МКС. «Шлемы, которые мы взяли, очень пригодились. Я очень много там бился головой», - сказал режиссер.

Напомним, Юлия Пересильд и Клим Шипенко приняли участие в 66-й экспедиции на МКС. Здесь проходили съемки научно-просветительского проекта «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире сняли игровое кино в космическом пространстве. «Киноэкипаж» пробыл на орбите 12 суток.