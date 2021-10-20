Культура

«Состояние расстояния»: великолукская поэтесса отличилась на международном конкурсе

Великолукская поэтесса Светлана Размыслович стала дипломатом международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Псковский литературный портал

Великолучанка получила награду в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Состояние расстояния». «Книга "Состояние расстояния" состоялась неожиданно и решительно. Безоговорочно и без сомнений. Так бывает. Очень приятно, что теперь она — обладатель диплома "Золотого Витязя"», - написала поэтесса на своей личной странице в Facebook.

Международный литературный форум «Золотой Витязь» объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения подходят под девиз: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Светлана Размыслович является автором четырех поэтических сборников: Вам» (2015 год), «Тебе, мой край» (2018 год), «Состояние расстояния» (2019 год), «Досчитаться до звезд» (2021 год).