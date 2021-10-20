Культура

Посвященная особенным людям фотовыставка открылась в Пскове

В Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) открылась фотовыставка Анастасии Руденко, посвященная особенным людям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Анастасия Руденко на протяжении трех лет занимается фотографией. Полгода назад она переехала в Псков из Кабардино-Балкарской Республики, чтобы стать волонтером и работать с выпускниками детских домов. Именно в Пскове у нее появилась идея создать фотопроект - FreedOm_TO.

«Его основная идея заключается в том, чтобы показать: особенные люди - они есть, каждый из них так же особенно красив и у каждого своя интересная, особенная история!» - рассказала фотограф.

Анастасия Руденко планирует еще один переезд, но фотопроект продолжится и в других городах, где она собирается найти новых героев для реализации своего социально значимого замысла. Она уже получила предложение продублировать выставочный проект в Калининграде.

Выставку в Пскове можно посетить до 28 октября с 9.00 до 17.00.