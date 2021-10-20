Культура

В Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья

В центральной городской библиотеке Пскова (на Конной) состоялась презентация книги «Восточное Причудье. Путешествие со смыслом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, книгу читателям представила автор – заместитель директора «Музея истории Ледового побоища» Татьяна Наместникова.

Она рассказала, что на этот труд ее вдохновила книга Леонида Михайлова «Поселения Чудско-Псковского озера», которая вышла в Эстонии еще в нулевых и переиздавалась в 2016 году. Там рассказывается о 14 деревнях на западном побережье озера. Татьяна Наместникова сочла, что после этого Россия просто обязана восстановить историю деревень восточного Причудья и взялась за работу, на которую ушло два с половиной года.

Получился сборник документальных материалов о 34 деревнях и трех островах у восточного побережья Чудского и Теплого озер, которые Татьяна Наместникова лично объездила, чтобы поговорить с местными жителями.

По словам автора, ей было не только очень интересно заниматься этой работой, но и страшно: «Потому что, когда едешь в отдаленную деревню, никогда не знаешь, как там тебя встретят: с распростертыми объятиями или огреют поленом». Особенно опасной оказалась узкая обледенелая дорога в Доможирку: там автомобиль Татьяны Наместниковой едва не завалился в сугроб, соскользнув на обочину, но все обошлось.

В итоге за два с половиной года работы автор взяла 125 интервью, отсканировала более 700 фотографий из личных архивов (только на их обработку для печати ушло два месяца), побывала в такой глубинке, где люди неделями живут без света и автолавки.

Всего у Татьяны Наместниковой было собрано 250 часов уникальных аудиозаписей, на расшифровку которых ушло несколько месяцев. Кроме того, она изучила 150 архивных материалов, многие из которых опубликованы впервые. Это в том числе старинные планы псковских деревень, которые составлялись, если деревня горела, чтобы как можно более точно восстановить все домохозяйства.

Некоторые из этих материалов не вошли в и без того огромную книгу, и теперь автор надеется, что они пригодятся Государственному архиву Псковской области и Гдовскому музею истории края.

За время работы над этой книгой Татьяна Наместникова узнала, например, что в 1914 году в деревне Шиловщина был построен балаган для кинематографа, о котором никто из сегодняшних жителей не помнит и никогда не слышал.

Кроме того, она нашла и опубликовала билет на самолет из Пскова в Самолву за 3 рубля и выяснила, кто этот регулярный пассажирский рейс пилотировал (например, пилот 1-го класса Светлана Володина, у которой Татьяна Наместникова тоже взяла интервью).

В книге также можно найти подлинные письма с фронта, фотографию, на которой у девочки к школьному портфелю прикреплен белый лоскут о том, что она дочь «врага народа», снимки по-зимнему тепло одетых детей с босыми ногами (потому что в послевоенные годы им просто нечего было обуть), или, например, фотографию 1939 года, на которой артист Николай Черкасов ужинает в окружении семьи председателя колхоза поселка Самолва, а позади него в избе вместо икон висят портреты Сталина и Микояна.

Всего в книге «Восточное Причудье» восемь разделов, она также содержит рассказ об озере, географический указатель, глоссарий, выдержки из старинного «Рыбопромышленного словаря Псковского водоема» и отсканированные архивные документы, многие из которых представляют из себя настолько красивые изображения храмов, что, по словам Татьяны Наместниковой, хоть сейчас вставляй в рамку и на стену.

Издатель этой книги Владимир Потресов в своем предисловии назвал ее «откровенной». Татьяна Наместникова добавила, что издательство «Пальмир» в принципе ничего не делает как попало: «Мы могли бы, конечно, выпустить эту книгу на туалетной бумаге за 100 рублей, но зачем?». «Получился увесистый фолиант с роскошными иллюстрациями, который издательство продает чуть ли не по себестоимости», - отметили в библиотеке.

Читатели библиотеки на Конной выразили уверенность, что это издание станет книгой года не только Пскова и Псковской области, но и всей России.

Презентация завершилась просмотром короткометражного фильм о репрессированном настоятеле Спицинского храма Петра и Павла. После чего немногочисленные участники встречи (обладатели QR-кодов о прививке от ковида) смогли приобрести новое издание и взять автограф.