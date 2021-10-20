Культура

Конкурс аниматоров проводят в Псковской области

Конкурс аниматоров проводят в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по культуре.

«Приглашаем к участию в открытом областном конкурсе ведущих и аниматоров "Игра на ура", который проводится с целью развития творческого потенциала и повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досугового пространства, выявления талантливых ведущих мероприятий различных форм», - говорится в сообщении.

На конкурс представляются традиционные и новые формы развлекательных, игровых, обрядовых программ. Заявки принимаются до 12 ноября по e-mail: nartvor@ocntpskov.ru (с пометкой: «Конкурс аниматоров»).