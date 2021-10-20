Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Секреты уюта из XIX века
Tele2 приглашает на работу
топи печь правильно
морально сильные
детские прививки польза или риск?
псков лучший кофе
Концерт рок-группы «Ария»
защити дачу от воров
«Справедливая Россия» возвращает деньги
выбор в пользу жизни
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Культура 20.10.2021 10:400 Достать листы 30.10.2021 21:400 Конкурс аниматоров проводят в Псковской области 30.10.2021 18:000 В Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья 30.10.2021 13:000 Петербургские гимназисты на день стали доброхотами «Михайловского» 30.10.2021 11:080 Подведены итоги конкурса «Литературная Псковщина в комиксах» 29.10.2021 22:101 Юношеские чтения в Пскове посвятили Александру Невскому
 
 
 
Самое популярное 28.10.2021 14:129 Только 2% привитых псковичей переносят COVID-19 в тяжелой форме 28.10.2021 15:4115 Псковские больницы разделят на два медокруга, чтобы повысить скорость оказания помощи 29.10.2021 11:054 Мокрый снег и до -13 градусов ожидается в Псковской области в ноябре 28.10.2021 22:004 Прокуратура завела дела на руководителей трех управляющих компаний в Пскове 30.10.2021 12:1227 Если в нерабочие дни не собьем динамику распространения инфекции, то последует локдаун – губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Конкурс аниматоров проводят в Псковской области

30.10.2021 21:40|ПсковКомментариев: 0

Конкурс аниматоров проводят в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по культуре.

«Приглашаем к участию в открытом областном конкурсе ведущих и аниматоров "Игра на ура", который проводится с целью развития творческого потенциала и повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досугового пространства, выявления талантливых ведущих мероприятий различных форм», - говорится в сообщении.

На конкурс представляются традиционные и новые формы развлекательных, игровых, обрядовых программ. Заявки принимаются до 12 ноября по e-mail: nartvor@ocntpskov.ru (с пометкой: «Конкурс аниматоров»).

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как вы планируете провести объявленные нерабочие дни?
В опросе приняло участие 489 человек
30.10.2021, 22:231 Великолукские юнармейцы приняли участие в конкурсе «Своим потомкам завещаю...» 30.10.2021, 22:000 Подготовку издания восьмого тома книги «Солдаты Победы» обсудили в Островском районе 30.10.2021, 21:400 Конкурс аниматоров проводят в Псковской области 30.10.2021, 21:200 Братское захоронение благоустроили в одной из великолукских деревень
30.10.2021, 21:008 Псковская полиция призывает не покупать сертификаты о вакцинации от COVID-19 30.10.2021, 20:404 Псковичам рекомендовали минимизировать социальные контакты в нерабочие дни 30.10.2021, 20:190 Акция «Гражданский мониторинг» состоялась в Острове 30.10.2021, 20:132 Олег Брячак предлагал более 70 законопроектов по улучшению жизни псковичей
30.10.2021, 20:000 Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе над Синаем открыли в Петербурге 30.10.2021, 19:420 Вантовый пешеходный мост в Великих Луках оборудовали подъемником 30.10.2021, 19:216 Сотрудник Эрмитажа ударил по лицу посетителя, пытавшегося войти в музей через выход 30.10.2021, 19:125 Дмитрий Шахов почтил память жертв политических репрессий
30.10.2021, 19:000 Лучшую добровольную пожарную команду определили в Псковской области 30.10.2021, 18:390 Псковских спортсменов наградили золотыми значками ГТО 30.10.2021, 18:220 Динамика ежедневного прироста COVID-19 в Псковской области снизилась до 10% 30.10.2021, 18:000 В Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья
30.10.2021, 17:410 В России рекомендовали использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации 30.10.2021, 17:200 До +14°C ожидается в Псковской области 31 октября 30.10.2021, 17:000 В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в ноябре 30.10.2021, 16:410 Почти 80 человек погибли в результате пожаров в Псковской области
30.10.2021, 16:198 Эксперт объяснил, почему даже привитые могут заразиться коронавирусом 30.10.2021, 16:000 Масштабные ремонтные работы идут в Городском культурном центре Пскова 30.10.2021, 15:406 Губернатор пообещал применить «самые жесткие меры» к нарушителям ограничений в Псковской области 30.10.2021, 15:184 Псковичей приглашают на работу в качестве переписчиков
30.10.2021, 15:004 Верхний слой асфальта укладывают на улице Коммунальной в Пскове 30.10.2021, 14:390 Свыше 12 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 30.10.2021, 14:201 Почти 150 млн рублей направят на развитие туризма в Пскове 30.10.2021, 14:001 «Кто-то уходит таксовать»: тренеры рассказали, как переживают ограничения в Пскове
30.10.2021, 13:404 Наталья Федорова об отношении к QR-кодам и планах по благоустройству в Псковском районе 30.10.2021, 13:230 Три человека погибли при пожаре Пушкиногорском районе 30.10.2021, 13:000 Петербургские гимназисты на день стали доброхотами «Михайловского» 30.10.2021, 12:400 Двух псковичей с признаками наркотического опьянения задержали сотрудники ОМОН в Пскове
30.10.2021, 12:212 Коронавирус унес жизни еще пятерых жителей Псковской области 30.10.2021, 12:1227 Если в нерабочие дни не собьем динамику распространения инфекции, то последует локдаун – губернатор 30.10.2021, 11:463 Почти 300 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 30.10.2021, 11:353 Умер знаменитый диктор Игорь Кириллов
30.10.2021, 11:184 «Мы путешествовали во времени»: выпуск «Орла и Решки» о Псковской области вышел в эфир 30.10.2021, 11:080 Подведены итоги конкурса «Литературная Псковщина в комиксах» 30.10.2021, 10:411 Минпросвещения намерено прекратить прием в колледжи по 43 профессиям 30.10.2021, 10:194 Глава ВОЗ предупредил о риске появления нового опасного вируса
30.10.2021, 10:002 Проекция будущего, или зачем Пскову нужен технопарк 30.10.2021, 09:400 График вывоза ТКО изменится в Стругокрасненском районе с 1 ноября 30.10.2021, 09:200 Псковские школьники презентовали проекты по развитию инфраструктуры 30.10.2021, 09:0017 Система QR-кодов начала действовать в Псковской области
29.10.2021, 22:170 Водитель «Мазды» погиб в результате столкновения с фурой на трассе Петербург - Невель 29.10.2021, 22:101 Юношеские чтения в Пскове посвятили Александру Невскому 29.10.2021, 21:560 Стал известен график работы Псковской городской поликлиники до 7 ноября 29.10.2021, 21:410 «Михайловское» экспонирует в Сети картины, написанные несколько дней назад
29.10.2021, 21:2611 Программа «Орел и решка» о Псковской области выйдет в эфир 30 октября 29.10.2021, 21:110 Любители спорта в Псковской области получат золотые знаки ГТО 29.10.2021, 20:520 Минздрав пообещал доставить в регионы «Спутник Лайт» в ближайшее время 29.10.2021, 20:330 В Пскове наградили лучших сотрудников филиала академии ФСИН
29.10.2021, 20:120 В России выявили пять случаев заражения новым штаммом коронавируса 29.10.2021, 19:530 Псковичи отметят День народного единства в онлайн-формате 29.10.2021, 19:360 В Великих Луках доля свободных коек для пациентов с COVID-19 составляет 20% 29.10.2021, 19:183 Владимир Кузь: Под лежачий камень вода не течет
29.10.2021, 18:520 Дорогу Рубцово – Амосово обновили в Псковской области за 17 млн рублей 29.10.2021, 18:352 Как обезопасить дачу от воров – советы полицейского 29.10.2021, 18:250 Уральского педофила задержали в Псковской области 29.10.2021, 18:140 МТС в онлайне познакомит школьников с творческими профессиями
29.10.2021, 18:013 Да, но 29.10.2021, 18:000 Железнодорожный переход отремонтировали на станции Дно 29.10.2021, 17:501 Более 60% учителей в Великих Луках имеют педагогический стаж свыше 20 лет 29.10.2021, 17:403 Глава Пскова рассчитывает на скорое решение вопроса с долгами Банно-прачечного комбината
29.10.2021, 17:310 Псковича будут судить за нападение на судебного пристава 29.10.2021, 17:202 Проблемы Завокзалья поднял Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram 29.10.2021, 17:070 Морально сильные 29.10.2021, 17:040 Юлия Лысова избрана координатором молодежных парламентов Северо-Запада
29.10.2021, 16:561 Суд обязал администрацию Островского района отремонтировать дорогу 29.10.2021, 16:4413 В ходе рейда в автобусах Пскова не выявили нарушителей масочного режима 29.10.2021, 16:380 Три новосокольнические школы оборудуют системами видеонаблюдения по решению суда 29.10.2021, 16:339 Пациентов из «красной зоны» псковской инфекционки переводят в горбольницу
29.10.2021, 16:243 Елена Полонская объяснила, почему Сергея Федорова не допустили к конкурсу на пост сити-менеджера 29.10.2021, 16:220 В Пскове наградили отличившихся сотрудников Росгвардии 29.10.2021, 16:190 Елена Лунгу о решении задач в избирательном округе 29.10.2021, 16:005 Участница шоу «Пацанки» из Пскова поделилась страшной историей из своего детства
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru