Культура

«Михайловское» приглашает на online-спектакль по пьесе Марины Цветаевой

С сегодняшнего дня и в течение ноября на официальных страницах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» и в FB будут появляться записи гастрольных спектаклей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Сцена из спектакля «Конец Казановы» Фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»).

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, сегодняшний показ откроется в 18.00. Вниманию подписчиков и гостей сообщества будет предложена запись премьеры — постановки «Конец Казановы» по пьесе М.И. Цветаевой. При этом музей и театр обращаются к интернет-зрителям с просьбой делиться своими впечатлениями от просмотра, оставлять комментарии и делать перепосты видео.

В «Михайловском» уточнили, что «Конец Казановы» — один из трех спектаклей, которые жители и гости Пушкиногорья успели увидеть на сцене музейного Научно-культурного центра, перед тем, как из-за внезапного ужесточения коронавирусных ограничений на территории Псковской области «живые» выступления пришлось отменить.

Кроме того, в музее напомнили, что за три из запланированных десяти гастрольных дней на спектаклях актеров из северной столицы в «Михайловском» побывали не только местные жители, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из городов и поселков Псковской области, в том числе группы школьников из Пскова, Великих Лук и Великолукского района, Невеля, Новоржева, Опочки, Острова, Пустошки, Пыталова.