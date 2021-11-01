Культура

Фестиваль «Кукарача» пройдет в Псковской области

Фестиваль «Кукарача» пройдет в Псковской области в онлайн-формате. Мероприятие является смотром молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фестиваль проведут молодежный центр и Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре, комитета по социальной защите и комитета по образованию Псковской области.

«Основной идеей является самореализация талантливой молодежи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, а также ее объединение вокруг деятельности в рамках различных видов искусств. Фестиваль проводится в преддверии новогодних праздников, что позволит детям почувствовать себя причастными к сказке, оказаться в самом центре событий и быть ее главными героями», - отметили в молодежном центре.

В этом году количество номинаций было увеличено. Помимо вокала, хореографии, декламации, живописи, лепки и фотографии, добавились рукоделие, блоггинг и оригинальный жанр, куда войдут прочие творческие результаты самовыражения. Организаторы заметили, что все конкурсные работы и номера должны соответствовать тематике фестиваля – «Зимние приключения».

Прием заявок продлен до 28 ноября. С более подробной информацией можно ознакомиться в положении фестиваля.