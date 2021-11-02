Культура

В архиве рассказали, как в 19 веке псковичи предлагали разобрать крепостные стены на стройматериалы

Государственный архив Псковской области рассказал, как обсуждалась возможность разрешения населению разбирать крепостные стены на строительные материалы в 19 веке в Пскове. Пост об этом появился на официальной странице архива в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

Вопрос поднимали члены Псковского археологического общества. Они писали об этом губернатору К. И. Кащенко в августе 1897 года.

«...ввиду совершенной невозможности поддержания всех стен, было бы целесообразно выделить из них те, которые больше других заслуживают сохранения, а если возможно, и реставрации, как монументальные памятники псковской старины, а остальные стены передать в распоряжение городского управления на снос», - говорилось в документе.

Сохранить предлагалось:

Стены Кремля.

Стену вдоль берега реки Великой от Власьевского входа до Покровской башни. «Эта стена, во-первых, еще достаточно сохранилась благодаря ремонту, произведенному в 1854 году по высочайшему повелению покойного императора Николая I, а, во-вторых, уничтожение ее не вызывается надобностями города», - отмечали члены общества.

Стену от Покровской башни до Великих ворот.

Стену на Запсковье от наугольной Варлаамовской башни до Загряжского захаба.

«Все башни, еще не успевшие окончательно разрушиться, а именно: Космодемьянская, Гремячая, Волковская, Варлаамовская, Глухая на реке Пскове, Глухая на реке Великой, Наугольная, Мстиславская, Покровская, Свинорская, Петровская и Михайловская, - писали члены археологического общества. - Все остальные стены, выше сего не поименованные, отдать в распоряжение городского управления с непременным условием, чтобы городская дума, давая разрешение частным лицам разбирать ветхие стены по участкам, немедленно сообщала об этом Псковскому археологическому обществу, которое могло бы следить за работой и за находками старинных предметов».

Подобные работы не получили массовый характер. В 1910 году Псковская городская Дума и ввела запрет. «Воспрещается под страхом уголовной ответственности разрушение и всякое повреждение окружающих город городских стен и башен выниманием из них плиты, булыжника, щебня и тому подобного, а равно подкапывание стен и башен для извлечения из под них земли, песку и щебня», - говорилось в документе.