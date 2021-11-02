Культура

Продюсер призвал повысить процент окупаемости российских фильмов

Сейчас в прокате окупается только 7-10% российских фильмов, заявил почетный президент Гильдии продюсеров России Владимир Досталь. Однако, по его словам, этот показатель надо довести хотя бы до 50-60%, и он вместе с другими членами Гильдии продюсеров будет над этим работать. Об этом сообщают «Известия».

«Нам нужно вернуть людей в кинозалы на отечественные фильмы», — подчеркнул Владимир Досталь.

Он добавил, что патриотическая составляющая в кино не лишняя, но все зависит от ее художественных качеств.

При этом кинодеятель признал, что пандемия COVID-19 отрицательно повлияла на весь кинопроцесс, но особенно сказалась на кинотеатрах. «Хотелось бы, чтобы поддержка государства помогла нам сохранить киносеть», — выразил надежду Владимир Досталь.

Что же касается господдержки кино в более широком плане, то, по его мнению, государство должно выделять средства на строительство новых кинотеатров — в том числе мобильных, на 100-150 мест, а также на кинематографическое образование, первые фильмы выпускников профильных вузов, картины для детей и юношества. Но тем продюсерам, «которые не понимают, по каким законам существует кино», бюджетные деньги давать не стоит, заметил продюсер.