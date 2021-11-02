Культура

Уникальный храм в Мелетово вновь оказался под угрозой «недореставрации»

Фото: Вадим Боченков

Успенский храм в деревне Мелетово Псковского района, памятник псковской архитектурной школы XV века, вновь оказался под угрозой незавершения реставрационных работ. Об этом сообщает интернет-портал «Хранители наследия» со ссылкой на сотрудников Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

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«Сейчас ситуация с храмом Успения фактически вернулась в состояние почти 60-летней давности: тогда Мелетово готовили к 500-летнему юбилею, но комплексную реставрацию не завершили, - рассказала изданию старший научный сотрудник (хранитель церкви Успения в Мелетове) отдела хранения монументальной живописи Ирина Мельникова. - Архитектуру тогда привели в порядок. Укрепили основные конструкции храма, но церковь осталась стоять без окон, и зимой снег лежал на полу у алтаря. А вот что касается живописи и приспособления под музейные нужды – этого из-за частичного финансирования до конца не довели».

Как рассказала Ирина Мельникова, в ходе реставрации архитектуры Успенской церкви в Мелетово в 2019-2021 годах были выполнены следующие работы:

- укреплена конструкция храма;

- осуществлены противоаварийные работы притвора и южного придела;

- отреставрированы главы и кровля памятника;

- приведены в порядок фасады: проведено камневосстановление, выполнена новая обмазка и побелка стен;

- по всему периметру храма произведены вычинки и инъекции каменной кладки стен, инъектированы фундаменты и контактная зона фундаменты-грунты.

Вместе с тем осталась не выполненной значительная часть работ. Это вертикальная планировка и благоустройство территории памятника, с обязательной частью археологических работ. Не заменены двери и окна церкви, не восстановлены хоры и деревянная лестница, не отреставрированы полы, не проведены инженерные сети. Таким образом, не завершена именно та часть работ, которая сделала бы памятник доступным для посещения и позволила бы создать благоприятные условия для сохранения живописи.

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Добавим, что в следующем году уникальному храму исполнится 560 лет. Ранее стало известно о том, что храм в Мелетово, а также часть территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» планируют включить в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

По мнению специалистов, сейчас необходимо срочно внести корректировки в проект ЦНРПМ (дополнить в части археологии и авторского надзора по живописи) и снова выйти на конкурс, чтобы новый подрядчик продолжил начатые работы уже весной. Иначе время будет снова упущено и потом проект придется переделывать радикально. Также важно одновременно с идущей архитектурной реставрацией начать работы по живописи и обеспечить непрерывность реставрационного процесса.