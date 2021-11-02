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Культура

Тематические онлайн-мероприятия пройдут в Пскове в День народного единства

03.11.2021 17:07|ПсковКомментариев: 0

Культурные, просветительские и патриотические мероприятия состоятся в Пскове в День народного единства 4 ноября. В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе они организованы в онлайн-формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации. 

4 ноября Псков присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут в этот день тематические мероприятия в офлайн и онлайн форматах. Стать участником акции можно по ссылке https://artnight.culture.ru/?amp

Городской культурный центр города Пскова проведет свою онлайн-программу в официальных аккаунтах в социальных сетях. Коллектив ГКЦ поздравит жителей города с праздником и примет участие во Всероссийской акции «Мы вместе». С 12:00 4 ноября в официальной группе ГКЦ «ВКонтакте» будет доступна трансляция оригинального концерта коллектива «Фольк.MIX». На интернет-ресурсах ГКЦ появятся и онлайн-поздравление от участников литературно-художественной гостиной «Мы все – один большой народ!». На странице «ВКонтакте» и на канале YouTube будут доступны к просмотру видеопрезентация «Единство – наша сила» и онлайн-презентация выставки живописи Виталия Васильева «Батальные сражения».

Творческие коллективы Дома офицеров приготовили концертную программу «В Единстве народа – Великая сила!». Она будет доступна на официальной странице «ВКонтакте». На канале YouTube уже опубликовано онлайн-поздравление от Дома офицеров. 

Псковский областной центр народного творчества 4 ноября приглашает к просмотру видеоверсии праздничной концертной программы «Многоголосье родной земли» с участием победителей областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Песня русская». Солисты, вокальные ансамбли Псковской области представят русскую народную песню. Видео будет доступно на всех интернет-ресурсах Центра народного творчества.

С 3 по 7 ноября в Пскове также проходит традиционная международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Присоединиться к ней можно на сайте www.miretno.ru.

Псковичей приглашают принять участие и в видеоакции «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Для участия нужно до 4 ноября опубликовать на своих страницах в социальных сетях видео исполнения одноименного стихотворения Владимира Орлова и сопроводить пост хештегами: #Мыедины, #Россияобъединяет, #Семья60, #Регион60.

В социальных сетях пройдет флешмоб «Объекты культуры», в рамках которого нужно выкладывать фото с объектами культуры региона, дополняя их хештегами акции: #4ноября, #Деньнародногоединства и #4ноябряПсков.

Напомним, праздник утвержден в России в память о событиях 1612 года, когда Москва была освобождена от польско-литовских оккупантов народным ополчением. Объединить для противостояния с иноземными захватчиками представителей всех сословий и народов, входивших в состав русской державы, в Смутное время удалось Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину. Отмечается День народного единства 4 ноября, начиная с 2005 года.

Теги: #псков #праздник #День народного единства
Источник: Псковская Лента Новостей
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