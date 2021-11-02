Культура

Работы в Мелетово будут продолжены - Вадим Нэдик

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик прокомментировал ситуацию, которая сложилась с реставрацией Успенского храма в Мелетово - памятника псковской школы архитектуры XV века.

По его словам, комитет принимает непосредственное участие в процессах, которые необходимы для возобновления и завершения работ по сохранению уникального объекта. В частности, уже принят и согласован отчет о том, что было сделано по контракту подрядчиком - компанией «Анфилада».

Предстоит также уточнить объемы средств, затраченных подрядной организацией на выполнение работ. По предварительной оценке, из 39 млн рублей, выделенных на реставрацию, израсходовано около 10-12 млн рублей. Оставшиеся средства по-прежнему зарезервированы на внутренние работы в мелетовском храме и благоустройство территории вокруг него.

Напомним, по информации представителей ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник», которое является пользователем памятника, проект реставрации, разработанный ФГУП ЦНРПМ (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские МК РФ), реализован на данный момент примерно на треть. В 2019-2021 году на объекте были проведены работы по укреплению конструкции храма, осуществлены противоаварийные работы притвора и южного придела, отреставрированы главы и кровля памятника, приведены в порядок фасады: проведено камневосстановление, выполнена новая обмазка и побелка стен, по всему периметру храма произведены вычинки и инъекции каменной кладки стен, инъектированы фундаменты и контактная зона фундаменты-грунты.

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Как сообщил Вадим Нэдик, летом этого года работы были прекращены с учетом мнения пользователя объекта, согласно которому продолжение внутренних работ могло угрожать сохранности фресковой живописи. Так, по этой причине не были установлены дорогостоящие деревянные окна, которые на тот момент уже были изготовлены (в настоящий момент они переданы на хранение в музей). Не были проведены и другие виды работ, которые гипотетически могли быть опасными для фресок, еще не раскрытых исследователями. Специалисты убеждены: реставрация внутри храма должна вестись исключительно в единстве с сохранением живописи, наблюдением за ее состоянием. Все это не было заложено в первоначальный проект ни содержательно, ни финансово.

Как рассказали в комитете, на данный момент совместно с музеем подготовлена заявка в Министерство культуры РФ на производство комплекса всех необходимых мероприятий на объекте с учетом фресковой живописи. В случае своевременного одобрения заявки до нового года будут объявлены конкурсы, по результатам которых выберут двух подрядчиков. Один завершит внутренние работы и благоустройство, другой сосредоточится на фресках.

О сроках окончания реставрации в храме, по мнению Вадима Нэдика, говорить пока рано. Но если все процедуры будут соблюдены, внутренние работы могут быть завершены к осени следующего года. Что касается фресок, по ним предстоит кропотливая работа, которая может растянуться на несколько лет.