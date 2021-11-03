Культура

В архиве рассказали о вкладе псковских купцов в памятник Минину и Пожарскому

Псковские купцы участвовали в сборе денежных средств на сооружение памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который в настоящее время находится в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном архиве Псковской области.

Фото: группа государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 4 ноября, в России празднуют День народного единства. Праздник установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Памятник в честь Минина и Пожарского был открыт в 1818 году.

«В 1803 году в России был объявлен сбор средств на сооружение памятника Минину и Пожарскому. При этом первоначально предполагалось поставить его в Нижнем Новгороде, ведь именно там формировалось народное ополчение, но позднее было отмечено, что ценность данного увековечивания исторических фигур столь велика, что монумент должен стоять только на Красной площади в Москве», - рассказали в архиве.

Псковский губернатор велел собрать взносы с купечества и мещан на сооружение памятника. В архиве отметили, что была даже выдана специальная тетрадь подписки, в которую следовало заносить данные о благотворителях.

14 июня 1809 года был составлен «Рапорт псковского городового магистрата и городского головы псковскому губернатору Н. О. Лабе об участии псковских купцов в сборе средств на сооружение памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде». В документе значатся имена шести купцов: «Семен и Петр Развозовы, Семен Трубинский, Фадей Попов и Иван Порозов и купецкий сын Михайла Посников, которые все вообще подписали и в сей магистрат взнесли 160 рублей».

В числе тех, кто сделал пожертвования, был и сам псковский губернатор Николай Лабе, пожертвовавший 100 рублей.