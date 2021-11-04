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Культура

Редким изданием 1900 года пополнилась общедоступная виртуальная библиотека «Михайловского»

06.11.2021 13:16|ПсковКомментариев: 0

Редкое издание — либретто В.И. Бельского к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» по произведению А.С. Пушкина— теперь доступно для чтения и свободного скачивания всем интернет-пользователям на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эта небольшая, в неполные 60 страничек, книга увидела свет в 1900 году силами издательской фирмы «Василий Бессель и К°» — «…поставщика двора Его Императорского Величества, комиссионера Певческой капеллы и учебных заведений Ведомства учреждений Императрицы Марии». Силами этого предприятия в разные годы во множестве издавались и другие либретто, клавиры, партитуры и переложения для фортепиано в две или в четыре руки отдельных фрагментов русской оперной классики и популярных зарубежных пьес.

Среди них были и сочинения на произведения А.С. Пушкина — от всемирно известного сегодня «Бориса Годунова» М.П. Мусоргского до практически позабытого, известного сегодня только узким специалистам «Кавказского пленника» Ц.А. Кюи. «Сказка о царе Салтане» — одна из наиболее популярных опер Н.А. Римского-Корсакова. Задуманная в канун столетия со дня рождения поэта, она была написана менее чем за год: к сочинению музыки композитор приступил весной 1899-го; осенью «Сказка…» была готова в клавире, а в январе 1900-го уже полностью оркестрована. Ее премьера состоялась 21 октября (2 ноября) 1900 года на сцене московской частной оперы «Товарищество Солодовниковского театра», причем дирижировал оркестром известный русский композитор и исполнитель Михаил Ипполитов-Иванов, а художником-постановщиком спектакля был сам Михаил Врубель.

Редкую книгу в ее полностраничной цифровой копии (формат PDF) можно найти на сайте «Михайловского» в разделе «Специалистам → Библиотека». В музее отметили, что в подборке, обозначенной здесь как «Другие издания», много и другой разноплановой литературы, выпущенной в прошлом и позапрошлом столетиях как в Москве и Санкт-Петербурге (Петрограде, Ленинграде), так и в нестоличных городах: Одессе, Казани, Киеве, Юрьеве (совр. Тарту) или даже в Пскове, как, например, брошюра А. Гладкого «Пушкинский уголок» 1922 года издания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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