Культура

Блогер ПЛН стал лауреатом всероссийской литературной премии

Писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков стал лауреатом всероссийской литературной премии имени А. К. Толстого. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете конкурса, премией за произведения историко-патриотического характера в номинации «Публицистика» отмечена книга «Серпы перекуются в мечи» (Великие Луки, издательство «Рубеж», 2019 год).

Как отметили в оргкомитете, из нескольких десятков претендентов, подавших заявки на конкурс, жюри сформировало шорт-лист, в который вошли по три произведения в каждой из пяти номинаций. На втором этапе жюри и оргкомитет премии определили лауреатов всероссийской литературной премии имени Алексея Константиновича Толстого.

Напомним, что писатель и журналист Андрей Канавщиков многие годы является блогером Псковской Ленты Новостей.