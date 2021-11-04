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Культура

Блогер ПЛН стал лауреатом всероссийской литературной премии

06.11.2021 13:33|ПсковКомментариев: 2

Писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков стал лауреатом всероссийской литературной премии имени А. К. Толстого. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете конкурса, премией за произведения историко-патриотического характера в номинации «Публицистика» отмечена книга «Серпы перекуются в мечи» (Великие Луки, издательство «Рубеж», 2019 год). 

Как отметили в оргкомитете, из нескольких десятков претендентов, подавших заявки на конкурс, жюри сформировало шорт-лист, в который вошли по три произведения в каждой из пяти номинаций. На втором этапе жюри и оргкомитет премии определили лауреатов всероссийской литературной премии имени Алексея Константиновича Толстого.

Напомним, что писатель и журналист Андрей Канавщиков многие годы является блогером Псковской Ленты Новостей. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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