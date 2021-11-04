Культура

Спектакль «Цыганы» продолжит «виртуальные гастроли» петербургского театра в Пушкинском заповеднике

Спектакль «А. С. Пушкин. Цыганы», который артисты театра «Пушкинская школа» не смогли показать этой осенью в Псковской области вживую, с сегодняшнего дня будет доступен всем интернет-пользователям. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», где гастроли труппы под началом народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера были запланированы на период с 1 по 10 октября, но состоялись лишь частично — из-за внезапно обострившейся эпидситуации в регионе.

Сцена из спектакля «Цыганы». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее напомнили, что премьера этой работы Владимира Рецептера, выступающего здесь в качестве автора сценария и постановки, и режиссера Дениса Волкова состоялась именно в «Михайловском» 30 сентября прошлого года и была очень тепло принята зрителями.

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В этом году «Цыган» записали на счастливой для них пушкиногорской сцене. Спектакль можно будет посмотреть с 18.00 на официальных страницах музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях «ВКонтакте» и в Facebook’е, а также на официальном сайте учреждения, в разделе «Виртуальный музей → Видеоматериалы → Спектакли».

При этом музей и театр напоминают, что в ноябре в сети появятся и другие постановки из гастрольной афиши-2021, и обращаются к интернет-зрителям с просьбой делиться своими впечатлениями от просмотров, оставлять комментарии и делать перепосты видео.