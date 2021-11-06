Культура

Прием заявок на конкурс видеороликов «Киномания на Великой» завершится через неделю

До 15 ноября жители Пскова и Псковской области могут прислать свой видеоролик на конкурс «Киномания на Великой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Принять участие все желающие могут в трех номинациях: игровое кино (короткометражный фильм), документальное кино и социальный ролик.

Отправить на конкурс короткометражный фильм может как профессионал (номинация «Кино – это жизнь»), так и начинающий кинолюбитель (номинация «Влюбленные в кино»). В обеих номинациях жюри определит авторов трех лучших фильмов.

Кроме того, среди работ в номинации «Кино – это жизнь» определят автора лучшего сценария, лучшую женскую и мужскую роль, лучший монтаж, операторскую работу и работу звукорежиссера.

Автору фильма должно быть от 14 до 35 лет.

Организаторы подготовили специальный приз для победителей во всех номинациях. Так, авторы лучших фильмов отправятся в Санкт-Петербург и посетят киностудию «Ленфильм». Кроме того, авторы лучших работ получат призы от организаторов и спонсоров.

Для того, чтобы подать заявку на конкурс, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с Положением и не позднее 15 ноября зарегистрировать свою работу по ссылке.