Культура

Названы номинации псковского фестиваля «Кукарача»

Организаторы назвали номинации ежегодного фестиваля молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального молодежного центра.

Фото: МБУ «Псковский городской молодежный центр»

Заявку на участие можно подать в следующих номинациях:

Голос. В этой номинации могут поучаствовать сольные исполнители в двух направлениях: «эстрадный вокал» и «народное творчество».

Хореография. Номинация предусматривает участие творческих коллективов. Здесь тоже два направления: «народный танец» и «современный танец».

Художественное слово. Участники могут прочитать авторские произведения или произведения другого автора — стихотворения, прозы, сказа.

Живопись. Не меньше 80% работы должно быть написано акварельными красками. Также автор может использовать карандаш, гуашь, акрил и другие материалы. Размер картины не должен превышать одного листа А4.

Фотоискусство. Номинация будет в формате «Фотокросса», в ней смогут поучаствовать команды, в состав которых войдет от 2 до 5 человек. 8 ноября участники получили задание и на их выполнение у них есть пять дней.

Блоггинг. Участникам в этой номинации нужно подготовить видеосюжет об учреждении, от которого они принимают участие в фестивале. Так, конкурсант может рассказать про историю своего учреждения, взять интервью у воспитателей и других воспитанников, рассказать про распорядок дня, обычаи и другое.

«Handmade». Ребята, которые увлекаются вышивкой и шитьем, лепкой, оригами, декупажем и другими видами творчества, могут подать заявку на участие в данной номинации. К заявке нужно прикрепить фотографию своей работы, которые должны соответствовать тематике «Новогодняя фантазия».

«Оригинальный жанр – а вам слабо?». В том случае, если творческое увлечение участника не подходит ни под одну из вышеперечисленных номинаций, можно подать заявку на участие в данной номинации.

Фестиваль пройдет в онлайн-формате. Все творческие номера и работы должны соответствовать тематике «Зимние приключения».

Для участия нужно заполнить заявку, приложить фото или видео своих работ и отправить на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru (с указанием в теме «Кукарача»).