Культура

Выставка графических изображений Пушкинского заповедника открылась в Великих Луках

Выставку «Пушкинский заповедник в графике Валентина Васильева» из собрания государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открыли в Центре эстетического воспитания в городе Великие Луки сегодня, 10 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Валентин Васильев. Зима в Михайловском (1978). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В музее рассказали, что эта акция — сверхплановая. «Она стала своего рода данью любви и уважения необычному учебному заведению к его 30-летию», - пояснили в учреждении.

Экспозиция включает в себя 30 работ мастера. В заповеднике особо отметили, что творчество художника, основателя псковской школы графики, одного из инициаторов создания и первого директора Псковской детской художественной школы Валентина Васильева весьма востребовано.

«К его наследию музейщики "Михайловского" то и дело обращаются, когда им нужно представить Псковщину, Россию на выставках по стране и за ее пределами. Для примера можно назвать успешные выставки в Государственном музее истории белорусской литературы (Минск), в музее-усадьбе В. В. Набокова «Рождествено» (Ленинградская область), в Российских центрах науки и культуры в Мадриде и Копенгагене (Испания и Дания соответственно), в Центре развития социального капитала в Тарту (Эстония). Часто и охотно принимают выставки графики Валентина Васильева и в Псковской области. Пушкинский заповедник организовывал их в Пскове и в Пушкинских Горах, в Опочке и в Бежаницах, в Великих Луках и не только», - пояснили в учреждении.

В заповеднике отметили, что из-за короновирусных ограничений, предполагающих мероприятия с единовременным участием менее 30 человек, презентацию выставки пришлось проводить несколько раз: отдельно для учащихся 2А класса из школы, расположенной рядом, отдельно для студентов Великолукского медицинского колледжа и так далее. На презентации также выступили юные музыканты — воспитанники центра.

Планируется, что выставка «Пушкинский заповедник в графике Валентина Васильева» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в великолукском Центре эстетического воспитания чуть менее месяца, до 6 декабря.