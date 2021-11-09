Выставка графических изображений Пушкинского заповедника открылась в Великих Луках

Выставку «Пушкинский заповедник в графике Валентина Васильева» из собрания государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открыли в Центре эстетического воспитания в городе Великие Луки сегодня, 10 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.
Валентин Васильев. Зима в Михайловском (1978). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»
В музее рассказали, что эта акция — сверхплановая. «Она стала своего рода данью любви и уважения необычному учебному заведению к его 30-летию», - пояснили в учреждении.
Экспозиция включает в себя 30 работ мастера. В заповеднике особо отметили, что творчество художника, основателя псковской школы графики, одного из инициаторов создания и первого директора Псковской детской художественной школы Валентина Васильева весьма востребовано.
В заповеднике отметили, что из-за короновирусных ограничений, предполагающих мероприятия с единовременным участием менее 30 человек, презентацию выставки пришлось проводить несколько раз: отдельно для учащихся 2А класса из школы, расположенной рядом, отдельно для студентов Великолукского медицинского колледжа и так далее. На презентации также выступили юные музыканты — воспитанники центра.
Планируется, что выставка «Пушкинский заповедник в графике Валентина Васильева» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в великолукском Центре эстетического воспитания чуть менее месяца, до 6 декабря.