Культура

Умер художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов

Художник-аниматор, работавший над мультфильмами «Икар и мудрецы», «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову» Дмитрий Куликов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Кадр из мультфильма «Тайна Третьей планеты»

Художник работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года. Он также сотрудничал со студиями «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика», «Шар», также работал на анимационных студиях Польши, Литвы и Франции.

«Как карикатурист Дмитрий Куликов лауреат международной выставки "Сатира в борьбе за мир" (1973)», - добавили в Союзе кинематографистов.