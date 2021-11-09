Культура

В Пскове продлен прием заявок на конкурс «Киномания на Великой»

До 22 ноября продлен прием заявок на конкурс «Киномания на Великой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: МБУ «Псковский городской молодежный центр»

Организаторы напомнили, что заявки принимаются в трех номинациях: игровое кино (короткометражный фильм), документальное кино и социальный ролик. В основе видеоработы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить актуальные для молодежи темы.

Отправить короткометражный фильм на конкурс может как профессионал (номинация «Кино – это жизнь»), так и начинающий кинолюбитель (номинация «Влюбленные в кино»).

Авторы фильмов, победивших в конкурсе в этом году, побывают в киностудии «Ленфильм», а также их наградят призами от организаторов и спонсоров.

Желающим принять участие нужно зарегистрировать свою работу по ссылке.

Конкурс ориентирован на жителей Пскова и Псковской области, отправить свой фильм может участник в возрасте от 14 до 35 лет.