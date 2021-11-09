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Культура

«Тобольские ворота Достоевского» открыли для себя псковские курсанты

11.11.2021 22:42|ПсковКомментариев: 0

В честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского в Псковском филиале академии ФСИН России состоялся литературный вечер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России 

Организаторами мероприятия выступили сотрудники библиотеки, а также курсанты и студенты научного общества совета самоуправления образовательной организации. Они подготовили для обучающихся литературную викторину и книжную выставку, посвященные юбилею писателя Федора Достоевского.

Вместе с сотрудниками библиотеки курсанты и студенты вспомнили выдающиеся произведения писателя. Как отметили в академии, Федора Достоевского называют исследователем русской души, а 200-летие со дня рождения по указу президента отмечают на государственном уровне.

Участники литературного вечера посмотрели фильм «Тобольские ворота Достоевского», снятый Центром общественных связей ФСИН России. После сеанса состоялось обсуждение.

«В юбилейный для писателя год мы заметили, что интерес к творчеству и биографии Федора Михайловича Достоевского у обучающихся нашей образовательной заметно возрос. Уверены, что они еще раз обязательно перечитают великие произведения Достоевского и снова вместе с его героями задумаются над самыми важными вопросами жизни», – отметила заведующий библиотекой Ольга Брындина.

Теги: #курсанты #Академия ФСИН #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
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