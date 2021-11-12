Культура

Казачий ансамбль из Псковской области стал призером всероссийского фестиваля

Казачий ансамбль «Златница» из Псковской области наградили дипломом лауреата 3 степени на Всероссийском фестивале «Кубанский казачок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, коллектив стал призером в номинации «Ансамбли, хоры народной песни», где вокалисты выступили с казачьей композицией «Ой Дуся, ой Маруся».

Фестиваль проводился в онлайн-формате и был посвящен 210-летию Государственного академического Кубанского казачьего хора и 60-летию творческой деятельности В. Г. Захарченко. В нем приняли участие многие российские творческие коллективы и исполнители, чья творческая деятельность основывается на народной культуре, фольклоре и направлена на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры.

В Псковской области в конце ноября также планируется проведение традиционного Дня казачьей культуры. Областной центр народного творчества готовит творческое мероприятие, на котором коллективы, вокальные ансамбли, а также солисты исполнят песни и танцы, содержащие компоненты традиционной казачьей культуры. К участию приглашен Балтийский казачий хор Калининградского областного Дома народного творчества. Известный коллектив проведет творческую лабораторию и мастер-класс по вокальному мастерству.

Напомним, что в январе 2018 года на базе Псковского областного центра народного творчества был создан сектор по поддержке культуры народов России, сохранению казачьей культуры. Региональный центр народного творчества сотрудничает с двумя казачьими коллективами — ансамблем «Златница» и детским коллективом «Казачата», который действует на базе Нееловского РДК.