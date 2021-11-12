Культура

«Михайловское» уходит на санитарные дни

Предстоящие выходные станут последними днями нынешнего ноября, когда можно будет посетить музеи Государственного Пушкинского заповедника.

Аарне Ханни. Вид в Михайловском (2017). Из фондов музея-заповедника.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, с понедельника, 15 ноября, все усадьбы музея-заповедника «Михайловское» будут закрыты для посетителей вплоть до 1 декабря. За этот период в музеях и парках планируют провести текущие ремонтно-реставрационные и санитарно-хозяйственные работы, которые невозможны в условиях непрерывного туристического потока, тем более — столь интенсивного, как в этом сезоне.

В первый день декабря музей возобновит свою работу в режиме, обычном для осенне-зимнего сезона: в Михайловском, Тригорском, Петровском и в «Пушкинской дерене» в Бугрово гостей будут принимать с 10.00 до 17.00, ежедневно, кроме понедельника.