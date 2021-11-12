Культура

Министр культуры России поздравила псковский оркестр с юбилеем. ВИДЕО

Министр культуры России Ольга Любимова прислала свои поздравления с 25-летием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«За эти годы оркестр стал музыкальным брендом региона. Уникальный творческий коллектив заложил основу особого звучания, которое с годами совершенствовалось и развивалось. Оркестр ведет активную концертную деятельность, на его счету не одна сотня выступлений на различных площадках. Каждый сезон отмечен появлением новых программ, которые всегда находят живой отклик у слушателей», - отметила Ольга Любимова.

Министр пожелала коллективу псковского оркестра успехов и вдохновения на долгие годы, новых творческих побед и громких аплодисментов.

«Почетно и приятно, что работа дирижера и музыкантов оркестра заслужила такую высокую оценку! Еще раз поздравляю Губернаторский оркестр и псковскую филармонию и желаю творческих сил на новые блестящие достижения! Уверен, Псковскую область ждет еще много замечательных проектов в вашем исполнении!» - присоединился к поздравлениям Михаил Ведерников.