Министр культуры России поздравила псковский оркестр с юбилеем. ВИДЕО

Министр культуры России Ольга Любимова прислала свои поздравления с 25-летием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Министр пожелала коллективу псковского оркестра успехов и вдохновения на долгие годы, новых творческих побед и громких аплодисментов.
«Почетно и приятно, что работа дирижера и музыкантов оркестра заслужила такую высокую оценку! Еще раз поздравляю Губернаторский оркестр и псковскую филармонию и желаю творческих сил на новые блестящие достижения! Уверен, Псковскую область ждет еще много замечательных проектов в вашем исполнении!» - присоединился к поздравлениям Михаил Ведерников.